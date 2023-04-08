Румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО, поднимались для перехвата двух российских Су-27.
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В зону НАТО залетели два российских Су-27
Пилоты получили уведомления Центра воздушных операций НАТО в немецком Удеме о неидентифицированных самолетах над международными водами в зоне ответственности НАТО.
Румынские F-16 осуществили перехват двух российских истребителей / Фото Воздушные силы Румынии
После перехвата истребители идентифицировались как российские Су-27. Румынские пилоты сопровождали их до выхода из зоны ответственности Североатлантического союза.
Отмечается, что румынские F-16 отправились на задание через шесть дней с начала их дежурства в рамках усиленной миссии воздушного патрулирования в Балтии.
Российский Су-27 повредил американский беспилотник в Черном море
- 14 марта в акватории Черного моря произошел инцидент между американским БПЛА MQ-9 Reaper и российским Су-27. На видео, которое показало Минобороны США, зафиксировано, как российский Су-27 приближается к дрону и сбрасывает топливо.
- Во время повторной попытки Су-27 пролетел максимально близко к дрону, в результате чего одна из лопастей винта MQ-9 Reaper получила повреждение.
- Из-за повреждений США решили потопить дрон, который мог вести оптическую разведку у главной военной базы России в оккупированном Крыму.
- В США сообщили, что Россия нашла в Черном море обломки дрона. Однако в Вашингтоне заверили, что сделали невозможным россиянам получить разведданные из остатков беспилотника.
- Несмотря на инцидент между российским Су-27 и американским дроном MQ-9 Reaper, США продолжат запускать свои беспилотники в акватории Черного моря. Однако США решили сменить маршруты полетов своих беспилотников над Черным морем.