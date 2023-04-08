Румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, піднімалися для перехоплення двох російських Су-27.

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У зону НАТО залетіли два російських Су-27

Пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО у німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО.

Румунські F-16 здійснили перехоплення двох російських винищувачів / Фото Повітряні сили Румунії

Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.

Зазначається, що румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.

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