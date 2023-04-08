Румунські винищувачі, які базуються у країнах Балтії в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, піднімалися для перехоплення двох російських Су-27.
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У зону НАТО залетіли два російських Су-27
Пілоти отримали сповіщення від Центру повітряних операцій НАТО у німецькому Юдемі про неідентифіковані літаки над міжнародними водами у зоні відповідальності НАТО.
Румунські F-16 здійснили перехоплення двох російських винищувачів / Фото Повітряні сили Румунії
Після перехоплення винищувачі ідентифікували як російські Су-27. Румунські пілоти супроводжували їх до виходу із зони відповідальності Альянсу.
Зазначається, що румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.
Російський Су-27 пошкодив американський безпілотник у Чорному морі
- 14 березня в акваторії Чорного моря стався інцидент між американським БпЛА MQ-9 Reaper та російським Су-27. На відео, яке показало Міноборони США, зафіксовано, як російський Су-27 наближається до дрона та скидає паливо.
- Під час повторної спроби Су-27 пролетів максимально близько до дрона, внаслідок чого одна з лопатей гвинта MQ-9 Reaper зазнала пошкодження.
- Через пошкодження США вирішили потопити дрон, який міг вести оптичну розвідку біля головної військової бази Росії в окупованому Криму.
- У США повідомили, що Росія знайшла в Чорному морі уламки дрона. Однак у Вашингтоні запевнили, що зробили неможливим для росіян отримати розвіддані із залишків безпілотника.
- Попри інцидент між російським Су-27 та американським дроном MQ-9 Reaper, США продовжать запускати свої безпілотники в акваторії Чорного моря. Однак США вирішили змінити маршрути польотів своїх безпілотників над Чорним морем.