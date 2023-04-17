Російські літаки перехопили у той час, коли вони перебували над фінською затокою і Балтійським морем. Наразі Британія та Німеччина спільно працюють у рамках операції Azotize для захисту східного флангу кордону НАТО.

Важливо Після вторгнення Росії в Україну НАТО готується до бойових дій на своїх кордонах, – NYT

Російські літаки перехопили поблизу кордонів НАТО

Британські й німецькі ВПС ідентифікували всі три російські літаки. Один з них – літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, який прямував до Калінінградської області.

Його супроводжували ще два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді. Всі три літаки пролетіли поблизу північно-західної частини естонського регіону польотної інформації.

Пізніше до ВПС Великої Британії та Німеччини приєдналися й літаки Швеції.

Це була чергова демонстрація нашої готовності та рішучості оперативно реагувати для проведення живого перехоплення. Ці комбіновані перехоплення продовжують посилювати згуртованість НАТО, забезпечуючи безперебійну співпрацю та взаєморозуміння під час цих місій,

– заявили у ВПС Великої Британії.

Королівські ВПС і ВПС Німеччини об'єднаними силами використовують винищувачі Eurofighter Typhoon з авіабази Амарі, що в Естонії. Від початку березня це було вже п'яте спільне перехоплення. Країни разом виконують місію НАТО з контролю повітряного простору Балтії.

Румунські F-16 перехопили російські винищувачі у зоні НАТО

Нещодавно російські літаки перетнули повітряний кордон й опинилися у міжнародних водах у зоні відповідальності НАТО. Інцидент стався 7 квітня.

Румунські винищувачі F-16, які базуються у країнах Балтії в рамках місії повітряного патрулювання НАТО, підіймалися для перехоплення двох російських Су-27. Літаки Румунії супроводжували винищувачі Росії доти, доки вони не вийшли із зони відповідальності Альянсу.

Як стало відомо пізніше, румунські F-16 вирушили на завдання через шість днів з початку їхнього чергування у рамках посиленої місії повітряного патрулювання у Балтії.