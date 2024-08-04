Согласно обнародованным в сети фото, удалось перехватить два Су-30. Пилоты российских истребителей не захотели идти на контакт.

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Инцидент с российскими истребителями над Балтийским морем

Немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем возле берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать. Однако, как пишет Bild, позже на фото увидели Су-30.

Отмечается, что два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух в качестве меры предосторожности, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении страны НАТО – Латвии.

Вероятно, российские самолеты осуществляли полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей. В то же время на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы.

Как рассказал представитель ВВС Германии, план полета самолета не был сообщен заранее, жалобы относительно подобного несогласованного пребывания российских бортов в воздушном пространстве над Балтийским морем поступают почти каждую неделю.

К слову, недавно начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потенциальная угроза наступления на страны Балтии со стороны России существует постоянно. Однако вряд ли агрессор начнет наступление до окончания войны в Украине.