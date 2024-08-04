Згідно з оприлюдненими у мережі фото, вдалося перехопити два Су-30. Пілоти російських винищувачів не захотіли йти на контакт.

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Інцидент з російськими винищувачами над Балтійським морем

Німецькі та шведські літаки були підняті в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем біля берегів Латвії через російські винищувачі, які спочатку не вдалось ідентифікувати. Однак, як пише Bild, пізніше на фото побачили Су-30.

Зазначається, що два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки підіймалися в повітря як запобіжний захід, аби встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку країни НАТО – Латвії.

Ймовірно, російські літаки здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів. Водночас на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити.

Як розповів речник ВПС Німеччини, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, скарги щодо подібного неузгодженого перебування російських бортів у повітряному просторі над Балтійським морем надходять майже щотижня.

До слова, нещодавно начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що потенційна загроза наступу на країни Балтії з боку Росії існує постійно. Однак навряд чи агресор почне наступ до закінчення війни в Україні.