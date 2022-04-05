Российские истребители ударили по Украине с территории Беларуси: 4 ракеты сбиты

Ночью 5 апреля два истребителя Су-35 оккупантов с территории Беларуси нанесли удар по украинской территории. ПВО Украины сбила 4 вражеских ракеты.

В Воздушных силах ВСУ рассказывают, что целями оккупантов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры. На этот раз ракеты были направлены на несколько западных областей.

Ранее ПВО сбила две вражеские цели над Ровенской областью

Военные уничтожили три ракеты, четвертую – повредили

Украинские военные средствами противовоздушной обороны уничтожили три крылатых ракеты. Четвертая была повреждена, так что не смогла точно попасть в цель.

Для наведения ракет враг использовал два беспилотника оперативно-тактического уровня. Они также проводили разведку. Эти БПЛА наши зенитные ракетные войска тоже уничтожили.

Следует посмотреть: утреннее возведение Генштаба за 5 апреля

Ранее ОВА сообщали об уничтожении двух вражеских целей над Ровенщиной, а также ракеты сбили над Волынью и Днепропетровщиной.