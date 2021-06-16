Российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии

Утром 15 июня два российских самолета Су-35C нарушили воздушное пространство Эстонии. Без соответствующего разрешения они летали вблизи острова Хийумаа.
Издание со ссылкой на Силы обороны Эстонии сообщило, что самолеты России пробыли в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.
Читайте также "Абсолютно недопустимо": Россия дважды за день нарушила воздушное пространство Дании
Российские самолеты над Эстонией
Самолеты Су-35C выполняли полет над воздушным пространством Эстонии с выключенными транспондерами без предоставленного плана полета. Кроме того, российские пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Российскую авиацию зафиксировали недалеко от острова Хийумаа.
В связи с этим инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.
Напомним, что это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями в 2021 году.
Нарушение Россией воздушного пространства других государств
- 16 марта российский вертолет Ми-8 нарушил пространство Украины над Сумской областью. После этого Госпогранслужба направила пограничникам соседнего государства письмо о нарушении госграницы Украины.
- 5 мая самолет Ил-96 ворвался в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндло в Финском заливе. Тогда Эстония вручила российскому послу ноту о нарушении. Однако это не помогло – через 2 дня Россия вновь нарушила пространство страны.
- 11 июня российские самолеты 2 раза за день нарушили воздушное пространство Дании. Министерство иностранных дел страны вызвало российского посла в Копенгагене для предоставления объяснений.