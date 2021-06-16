Российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии

Утром 15 июня два российских самолета Су-35C нарушили воздушное пространство Эстонии. Без соответствующего разрешения они летали вблизи острова Хийумаа.

Издание со ссылкой на Силы обороны Эстонии сообщило, что самолеты России пробыли в воздушном пространстве Эстонии менее минуты.

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Российские самолеты над Эстонией

Самолеты Су-35C выполняли полет над воздушным пространством Эстонии с выключенными транспондерами без предоставленного плана полета. Кроме того, российские пилоты не имели связи с эстонской авиадиспетчерской службой. Российскую авиацию зафиксировали недалеко от острова Хийумаа.

В связи с этим инцидентом Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту.

Напомним, что это уже четвертый случай нарушения воздушной границы Эстонии российскими истребителями в 2021 году.

Нарушение Россией воздушного пространства других государств