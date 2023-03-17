Олигархам в России придется раскошелиться на военную кампанию Путина: откажутся ли они

Россия нуждается во все большем количестве ресурсов для того, чтобы продолжать свою агрессию в Украине. Теперь дошла очередь до российских олигархов, которым Владимир Путин разъяснит, сколько им нужно заплатить за войну, которая истощает ресурсы России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его мнению, в ближайшее время в стране-агрессоре могут ввести налог на войну.

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Не оставил выбора

Журналист считает, что в ближайшее время россиянам, имеющим огромное состояние, которое они получили до того, как Путин пришел к власти, или во время его руководства Россией, не важно, придется очень сильно раскошелиться.

Кроме того, им придется очень ясно заявить, что они оплачивают с налогов своих компаний военную кампанию Путина. А это значит, что каждый человек, заплативший этот налог, даже подумать не сможет, что он когда-нибудь выйдет из-под западных санкций,

– подчеркнул Олевский.

Он добавил, что если они еще не под санкциями, то уплатив этот налог, обязательно там окажутся. Ведь это и есть прямое финансирование войны.

"Растяжка", на которую Путин сейчас сажает олигархов, очень мощная. Он им не оставляет выбора", – отметил оппозиционер.

Олигархам придется пойти на условия Путина

Олевский напомнил, что некоторые российские олигархи пытались спрыгнуть с крючка Путина.

Разразился громкий скандал с письмами в защиту "Альфа-групп", в частности Фридмана и Авена. Они живут в Лондоне и с начала войны и не высказались против агрессии Путина в Украине, как это сделал другой русский олигарх – Тиньков. Однако они очень старались уйти из-под санкций,

– отметил он.

По его словам, Путин передал им "привет" во время выступления перед Федеральным собранием, мол, не захотели быть со мной в одной лодке, а теперь у вас забирают яхты и дворцы.

Теперь им, чтобы выйти из-под санкций, придется продать часть "Альфа-групп",

– сообщил он.

Журналист считает, что оставшимся в России олигархам придется пойти на условия Путина. А позже многие из них в пользу другой части этих олигархов продадут вообще все свое имущество.

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Есть очень приближенный к Путину круг, который до последнего будет сохранять неизменным уровень своей жизни. Сначала за счет обычных людей, далее среднего класса, а затем своих коллег – олигархов. А в конце им придется "есть" друг друга,

– предположил он.

По его мнению, ситуация в экономике России очень плохая, ведь, несмотря на заверения продавцов нефти, как они хорошо отдают ее в Индию и Китай, дисконт, по которому они делают это, невероятный. Поэтому очевидно, что Россия теряет сейчас очень большие средства.

"Последствия этого разносятся по всему миру. Поэтому есть попытки России договориться с Китаем, чтобы избавиться от экономических тисков, в которые она попала", — отметил Тимур Олевский.

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