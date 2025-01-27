В разговоре с 24 Каналом российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова рассказала, какие противоборствующие лагеря элит есть в России, от чего зависит колебания их позиции и настроения.

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Чего не хочет российская элита

Как отметила российская оппозиционерка, в России есть два противоборствующих лагеря элит. Они разделяются даже не столько по отношению к войне и миру. Есть так называемая прокитайская партия и есть те, кто к ней не относятся.

Сейчас российская экономика фактически поделена пополам. Одна половина работает на Китай, а другая – на войну против Украины.

Такое ощущение, что Россия стала колонией Китая, которая делает все, чтобы поднимать китайскую экономику,

– сказала Курносова.

Элита, которая не потеряла остатки разума, не хочет быть китайской колонией. Именно эта часть хочет как можно скорее завершить войну, ведь чем дольше длится война, тем хуже становится ситуация.

"К тому же они прекрасно понимают, что новый президент США Дональд Трамп реально может снизить цены на нефть и тогда все станет значительно хуже", – добавила российская оппозиционерка.

Обратите внимание! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что в Кремле боятся окончательного экономического протектората со стороны Китая. Впрочем, противодействовать этому россияне не могут, ведь нечем.

К слову, российский диктатор продолжает утверждать, что экономика его государства в норме. В частности росСМИ пишут, что за прошлый год российская военная экономика, вероятно, росла быстрее, чем экономики США и главных европейских стран. Западные эксперты считают это иллюзией, поддерживаемой усилиями Кремля.