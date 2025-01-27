У розмові з 24 Каналом російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова розповіла, які протиборчі табори еліт є у Росії, від чого залежить коливання їхньої позиції та настрою.

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Чого не хоче російська еліта

Як зазначила російська опозиціонерка, у Росії є два протиборчих табори еліт. Вони розділяються навіть не стільки щодо ставлення до війни та миру. Є так звана прокитайська партія і є ті, хто до неї не належать.

Зараз російська економіка фактично поділена навпіл. Одна половина працює на Китай, а інша – на війну проти України.

Таке відчуття, що Росія стала колонією Китаю, яка робить все, щоб підіймати китайську економіку,

– мовила Курносова.

Еліта, яка не втратила залишки розуму, не хоче бути китайською колонією. Саме ця частина хоче якомога швидше завершити війну, адже чим довше триває війна, тим гіршою стає ситуація.

"До того ж вони чудово розуміють, що новий президент США Дональд Трамп реально може знизити ціни на нафту й тоді все стане значно гірше", – додала російська опозиціонерка.

Зверніть увагу! Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко зауважив, що у Кремлі бояться остаточного економічного протекторату з боку Китаю. Втім, протидіяти цьому росіяни не можуть, адже немає чим.

До слова, російський диктатор продовжує стверджувати, що економіка його держави в нормі. Зокрема росЗМІ пишуть, що за минулий рік російська воєнна економіка, ймовірно, зростала швидше, ніж економіки США та головних європейських країн. Західні експерти вважають це ілюзією, підтримуваною зусиллями Кремля.