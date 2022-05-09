В Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили, что российские захватчики на временно захваченных территориях продолжают вводить мероприятия административно-полицейского режима.

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Россияне проводят "спектакль" на оккупированных территориях

В частности, враг устроил имитацию празднования так называемого "Дня победы". Подобные мероприятия зафиксировали в нескольких населенных пунктах. Россияне делали это с целью создания соответствующей картинки для их СМИ.

В Генштабе добавили, что потери врага преобладают показатели комплектования. Это серьезно влияет на моральное и психологическое состояние, а также этот фактор является предпосылкой для отказа российских военных от продолжения участия в войне в Украине.

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