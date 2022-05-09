У Генштабі Збройних Сил України заявили, що російські загарбники на тимчасово захоплених територіях продовжують запроваджувати заходи адміністративно-поліцейського режиму.

Зверніть увагу Майже на всіх напрямках росіяни перегруповуються й намагаються наступати: здебільшого без успіху

Росіяни проводять "спектактль" на окупованих територіях

Зокрема, ворог влаштував імітацію святкування так званого "Дня перемоги". Такі заходи зафіксували у кількох населених пунктах. Росіяни робили це з метою створення відповідної картинки для їхніх ЗМІ.

У Генштабі додали, що втрати ворога переважають показники комплектування.Це серйозно впливає на моральний та психологічний стани, а також цей фактор є передумовою для відмови російських військових від продовження участі у війні в Україні.

Актуально – Китай Шольцу про війну в Україні: дивитися відео