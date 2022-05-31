Российские оккупанты отключили связь на Юге Украины: восстановить ее невозможно
Россияне отключили украинских операторов связи и интернета в Херсонской области. Местные жители остались без связи.
Восстановить связь, вероятно, не смогут
В Госспецсвязи подчеркнули, что в ближайшее время восстановить связь не удастся – оборудование находится под полным контролем оккупантов.
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К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных,
говорится в сообщении.
Жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны.
Оккупанты пытаются изолировать жителей Херсонщины
В ведомстве также отметили, что это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране.
Теперь же россияне хотят транслировать через громкоговорители российскую лживую пропаганду.
Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон – это Украина,
– добавили в Госспецсвязи.
Ситуация в Херсонской области: коротко о главном
- На оккупированной территории Херсонской области россияне заставляют херсонцев переходить на российские рубли. В то же время, сами продолжают расплачиваться гривнами, которые воруют у украинцев.
- В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в результате действий российских оккупантов в Херсонской области начался гуманитарный кризис. Жителям не хватает лекарств и вещей первой потребности.
- Начали глушить связь оккупанты 30 мая, тогда же и начали продавать российские сим карты. Очевидно, что жители будут вынуждены покупать стартовые пакеты врага, чтобы иметь хоть какую-то связь.
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