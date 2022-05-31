Российские оккупанты отключили связь на Юге Украины: восстановить ее невозможно

Россияне отключили украинских операторов связи и интернета в Херсонской области. Местные жители остались без связи.

Восстановить связь, вероятно, не смогут

В Госспецсвязи подчеркнули, что в ближайшее время восстановить связь не удастся – оборудование находится под полным контролем оккупантов.

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К сожалению, в ближайшее время восстановить связь в области, скорее всего, не удастся, поскольку соответствующее оборудование находится под полным контролем оккупационного режима и российских военных,

говорится в сообщении.

Жители региона остались без украинской мобильной связи и доступа в интернет, а также без возможности совершить национальные и международные звонки, используя стационарные телефоны.

Оккупанты пытаются изолировать жителей Херсонщины

В ведомстве также отметили, что это уже не первая попытка лишить украинских граждан, оказавшихся на временно оккупированных территориях, возможности связаться с родными, вызвать скорую помощь или спасателей, получить правдивую информацию о ходе войны и ситуации в стране.

Теперь же россияне хотят транслировать через громкоговорители российскую лживую пропаганду.

Агрессор, видимо, до сих пор думает, что без альтернативных источников информации украинцы начнут верить вражеской пропаганде. Зря, ведь Херсон – это Украина,

– добавили в Госспецсвязи.

Украинцам на оккупированных территориях советуют используя телефон и интернет в российских сетях соблюдать максимальные меры безопасности. В частности, использовать VPN при входе в сеть.

Ситуация в Херсонской области: коротко о главном

На оккупированной территории Херсонской области россияне заставляют херсонцев переходить на российские рубли. В то же время, сами продолжают расплачиваться гривнами, которые воруют у украинцев.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в результате действий российских оккупантов в Херсонской области начался гуманитарный кризис. Жителям не хватает лекарств и вещей первой потребности.

Начали глушить связь оккупанты 30 мая, тогда же и начали продавать российские сим карты. Очевидно, что жители будут вынуждены покупать стартовые пакеты врага, чтобы иметь хоть какую-то связь.

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