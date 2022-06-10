Российские оккупанты пытаются полностью взять под контроль Северодонецк, но без успеха
10 июня 2022 , 07:03
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне продолжают наступать в Северодонецке, пытаясь полностью взять под контроль город. Однако успеха не имеют. Идут тяжелые бои.
Об этом в утренней сводке 10 июня сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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На Северодонецком направлении противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются,
– говорится в сообщении.