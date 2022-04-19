Российские оккупанты убили 205 украинских детей: выросло количество раненых – 367
Источник:Офис генпрокурора
Из-за полномасштабной войны России в Украине уже пострадало почти 600 детей. Вооруженная агрессия России привела к гибели 205 маленьких украинцев и украинок.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области
По состоянию на 19 апреля в результате войны в Украине пострадали 572 ребенка. К сожалению, количество раненых выросло до 367 детей.
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В Офисе генпрокурора сообщили, что за последние сутки официальное число погибших детей не изменилось – 205.
Больше всего детей пострадало в Донецкой и Киевских областях – 118 и 108 соответственно. В Киеве в результате войны пострадали 16 детей.
Сколько детей пострадало в других областях Украины:
- Харьковская – 91;
- Черниговская – 54;
- Херсонская – 43;
- Николаевская – 40;
- Луганская – 36;
- Запорожская – 25;
- Сумская – 16;
- Житомирская – 15.
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Найбільше дітей постраждало у Донецькій області
Станом на 19 квітня у через війну в Україні постраждали 572 дитини. На жаль, кількість поранених зросла до 367 дітей.
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В Офісі генпрокурора повідомили, що за останню добу офіційне число загиблих дітей не змінилося – 205.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Київських областях – 118 та 108 відповідно. У Києві внаслідок війни постраждали 16 дітлахів.
Скільки дітей постраждало в інших областях України:
- Харківська – 91;
- Чернігівська – 54;
- Херсонська – 43;
- Миколаївська – 40;
- Луганська – 36;
- Запорізька – 25;
- Сумська – 16;
- Житомирська – 15.
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