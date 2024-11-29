Российские и китайские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

В пятницу, 29 ноября, пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону распознавания системы противовоздушной обороны Южной Кореи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на южнокорейское информагентство Yonhap. Отмечается, что самолеты зафиксировали над морями у восточного и южного побережья.

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Южная Корея подняла истребители

По словам официального представителя Объединенного комитета начальников штабов, между 9:35 и 13:53 китайские и российские военные самолеты вошли в зону идентификации ПВО Южной Кореи последовательно над Восточным морем и водами у южного побережья.

Чиновники добавили, что авиация не нарушала воздушное пространство Южной Кореи.

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, она очерчена для вызова иностранных самолетов для идентификации, чтобы предотвратить случайные столкновения,

– говорится в сообщении.

В Объединенном комитете начальников штабов добавили, что воздушные силы Южной Кореи обнаружили самолеты до того, как они вошли в зону идентификации ПВО страны, и приняли "тактические" меры, подняв в воздух истребители.

Китайские и российские военные самолеты уже не впервые входят в зону ПВО Южной Кореи. В частности аналогичный инцидент произошел в декабре 2023 года – тогда Южная Корея также поднимала свои истребители.