Они были бесконечны, – пилот вспомнил, как сжигал российские колонны под Киевом

В начале полномасштабного вторжения летчики армейской авиации выполняли сверхсложные задачи. Их цель была – остановить колонны российских войск, которые наступали на Киев и другие регионы.

Летчик армейской авиации Сухопутных войск ВСУ Алексей Чиж в эфире 24 Канала признался, что в начале полномасштабного вторжения перед каждым вылетом испытывал страх. Он понимал, что вражеские войска везде и могли попасть в вертолет где угодно.

Смотрите также Летчик раскрыл уникальные детали операции по выводу авиатехники с аэродрома "Чернобаевка"

Каждый вылет мог стать последним

Впрочем этот страх быстро исчезал.

После того, как мы сели в вертолет и услышали запуск двигателей, страх весь пропадал, и я понимал, что надо выполнять задание, потому что колонны были бесконечные, их нужно было останавливать. К сожалению, не везде были наши войска, которые могли остановить, и эта задача возлагалась именно на армейскую авиацию,

– рассказал Алексей Чиж.

Он вспомнил, что эти колонны сунулись не только на Киевском направлении, но и на Востоке, и на Юге в сторону Херсонской области. Летчики в начале полномасштабного вторжения выполняли достаточно героические полеты: они не понимали, где находится линия боевого соприкосновения. Каждый вылет мог стать последним. Собственно, больше всего потерь они получили именно в начале полномасштабного вторжения.

"Некоторые из этих летчиков садились на вертолеты и летели на "Азовсталь" – это более 100 километров в одну сторону над врагом, а потом на обратном пути – эвакуация раненых. Это также сверхгероическая миссия. У нас сейчас есть даже те же летчики, которые выполняли полеты в начале, а потом летели в "Азовсталь". Они садились на вертолет и дальше выполняли полет на остров Змеиный", – сказал Чиж.

Он пояснил, что это была беспрецедентная операция, ведь звуки вертолетов и сами машины было видно за 10 – 20 километров. Они были легкой мишенью. Эти люди до сих пор остаются немедийными и не имеют никаких наград.

Первый полет был ночью

Чиж также вспомнил свой первый полет – он состоялся в районе Киева, и задача заключалась в том, чтобы разбить лагерь кадыровцев. Летчики вылетали ночью, чтобы перед рассветом нанести удар по вражескому лагерю.

Сложность заключалась в том, что было еще темно. Четыре вертолета двигались в плотном строю, по которым могла отработать ЗРК и стрелковое оружие. Впрочем они попали в цель и уничтожили определенную часть личного состава врага.