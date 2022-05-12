Ведь именно они отдают приказы совершать эти преступления. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 12 мая.

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Россияне прячут правду за обстрелами

Владимир Зеленский отметил, что российское государство уже в таком состоянии, что любое образование ему только мешает. Однако все же сказал, что не понимает, каких боевых целей можно достичь уничтожением украинских школ.

Все российские командиры, отдающие такие приказы, просто больны. И неизлечимо. Но все больницы, которые оккупанты разрушили, все школы, все университеты, которые они разбомбили, все дома, мосты, предприятия – мы все восстановим,

– сказал глава государства.

Он отметил, что российское стратегическое поражение уже очевидно всему миру. Однако в России пока нет смелости это признать. Поэтому и враг пытается скрыть правду за ракетными, авиационными и артиллерийскими ударами.

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