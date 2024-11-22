Российские командиры угрожают "штрафникам" бросить их на позиции Третьей штурмовой, – Билецкий

Командир Третьей штурмовой бригады Андрей Билецкий назвал мифом мнение о чрезвычайной мотивации российских военных. По его словам, россияне идут вперед, потому что знают, что в случае отказа гарантированно будут убиты собственными командирами.

Об этом он рассказал в интервью в интервью "Украинской правде", сообщает 24 Канал.

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"На нашем фронте они прямо угрожают, что бросят на штурм позиций Третьей штурмовой. Это у них такой штрафбат – там, где ты точно умрешь... У любого человека есть положительная и отрицательная мотивация. Положительная мотивация – это зарплата, орден, любовь к родине, защита дома или корпоративная этика профессионального военного. Негативная мотивация – это тюрьма, расстрел, избиение, увечье и так далее. У них активная негативная мотивация", – рассказал комбриг Третьей штурмовой.

Интервью с Андреем Билецким: смотрите видео

По его мнению, также сказывается мобилизация врагом низшего социального контингента. Депутаты Госдумы России открыто называют российских солдат мусором. Учитывая психологию, они и сами себя такими считают и не ценят даже собственную жизнь. Этим же комбриг и объясняет их отношение к украинским гражданским и военнопленным.

Я думаю, что даже не с жестокостью к нам связаны постоянные расстрелы наших военнопленных. Они (россияне – 24 Канал) и к своей жизни относятся по-другому, ценность человеческой жизни для них ниже... На это действительно странно смотреть, например, через разведывательный дрон, когда они идут километр по "ковру", в прямом смысле слова, из предыдущих двухсотых... А для них это окей, такая команда,

– сказал комбриг Третьей штурмовой.

Поэтому российские самоубийственные штурмы – это точно не признак высокой персональной мотивации или боеспособности. По мнению Билецкого, уметь ходить умирать – это национальная российская традиция, и если бы оккупантам сейчас противостояли украинские пехотинцы образца 2022 года, это была бы "история в одни ворота".

"У нас хватало дурачков, которые рассказывали, как легко воевать с россиянами. Я имею с ними дело на поле боя с 2014 года. Я ни в коем случае не хочу недооценивать противника. Но и переоценивать его также опасно", – считает Билецкий.