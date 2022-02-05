"Российские комики": студия "Квартал 95" возмутилась из-за афиши концертов в Европе

В Германии анонсировали концерт "Квартала 95". Но прокатчики допустили серьезную ошибку. Украинских комиков в афише назвали "российскими".

Неправильную информацию о происшествии распространили на официальном городском портале Гамбурга. Билеты продает немецкая компания Eventim, которая занимается организацией развлекательных мероприятий.

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В "Квартале 95" пригрозили отменой концертов

На это уже отреагировали в "Квартале 95". Такое известие возмутило студию. "Уважаемые прокатчики! Если беретесь сотрудничать с украинской студией "Квартал 95" и представляетесь "Вечерний Квартал" в странах Европы, пожалуйста, не дискредитируйте своих партнеров", – подчеркнули ее представители.

Студия "Квартал 95" была, есть и останется украинской компанией! И никаких других вариантов презентации наших проектов быть не может,

– заверили в заметке.

Украинцы отметили, что ждут извинений и призвали немедленно исправить ошибки. Если же такие досадные инциденты повторятся в будущем, "Квартал 95" пообещал отменять концерты без предупреждения прокатчика.

Впрочем, по состоянию на 5 февраля в 15:10 на немецком сайте все еще не исправили текст в афише. К слову, концерт запланирован аж на 4 февраля 2023 года. Стоимость билетов стартует от 59 евро.



В Германии студию "Квартал-95 "назвали российской/ Скриншот

Как немецкий портал анонсировал концерт "Квартала-95"

В самом описании к концерту нет ни одного упоминания о России. Зато немецкий портал пишет, что комики обладают блестящим юмором и предлагают собственный взгляд и острые пародии на последние новости и события. Мол, "Квартал-95" пристально следит за политической жизнью в Украине. "Это касается и текущей деятельности бывшего креативного директора шоу, действующего президента Зеленского, ОП, парламента и правительство", – говорится в сообщении.