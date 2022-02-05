Неправильну інформацію про подію поширили на офіційному міському порталі Гамбурга. Квитки продає німецька компанія Eventim, яка займається організацією розважальних заходів.

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У "Кварталі 95" пригрозили скасуванням концертів

На це вже відреагували у "Кварталі 95". Така звістка обурила студію. "Шановні прокатники! Якщо беретеся співпрацювати з українською студією "Квартал 95" та презентуєте "Вечірній Квартал" у країнах Європи, будь ласка, не дискредитуйте своїх партнерів", – підкреслили її представники.

Студія "Квартал 95" була, є й залишиться українською компанією! І ніяких інших варіантів презентації наших проєктів бути не може,

– запевнили у дописі.

Українці наголосили, що чекають вибачень й закликали негайно виправити помилки. Якщо ж такі прикрі інциденти повторяться у майбутньому, "Квартал 95" пообіцяв скасовувати концерти без попередження прокатника.

Втім, станом на 5 лютого о 15:10 на німецькому сайті все ще не виправили текст в афіші. До слова, концерт запланований аж на 4 лютого 2023 року. Вартість квитків стартує від 59 євро.



У Німеччині студію "Квартал-95" назвали російською /Скриншот

Як німецький портал анонсував концерт "Кварталу-95"

У самому описі до концерту немає жодної згадки про Росію. Натомість німецький портал пише, що коміки володіють блискучим гумором і пропонують власний погляд й проникливі пародії на останні новини та події. Мовляв, "Квартал-95" пильно стежить за політичним життям в Україні. "Це стосується й поточної діяльності колишнього креативного директора шоу, чинного президента Зеленського, ОП, парламенту й уряд", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! Влітку 2021 року через нові норми мовного закону студія заявила, що їхні виступи стануть україномовними. Втім, певні жарти та пісні все ж виконуватимуть російською.