Должен был нести 70 ракет: атомный крейсер россии "Нахимов" не сойдет на воду – нет запчастей

Авианосец "Адмирал Кузнецов" и крейсер "Адмирал Нахимов" никак не могут вернуться в состав вмф россии. Их передачу, скорее всего, снова отложат.

Об этом рассказали в российских СМИ, сообщает 24 канал. Для завершения ремонта не хватает запчастей.

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Ремонт "Кузнецова" и "Нахимова" не могут завершить

Заместитель генерального директора АО "Объединенная судостроительная корпорация" по военному кораблестроению владимир королев рассказал, что передачу вмф россии авианосца "Адмирал Кузнецов" и крейсера "Адмирал Нахимов" могут задержать.

В связи с задержками снабжения оборудования предприятиями кооперации существует возможность смещения сроков передачи флота "Адмирала Кузнецова" на 2024 год. Это же касается и крейсера "Адмирал Нахимов",

– заявил чиновник.

По его словам, компания, конечно же, делает все возможное, чтобы выполнить ремонт в запланированные сроки, однако риск задержки существует.

Обратите внимание, что сроки передачи авианосца и крейсера уже сдвигались дважды. По информации Defence Express, модернизация стартовала еще в 2013.

Сначала ремонт обещали завершить "максимум к концу 2021 года". Затем сроки сдвинулись еще на 2 года. Причиной назвали проблемы с подрядчиками.

По информации российских СМИ, в результате модернизации "Адмирал Нахимов" должен стать носителем:

гиперзвуковых ракет "Циркон",

сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс",

крылатых ракет "Калибр".

Общее количество таких ракет в боезапасе корабля должно составлять 70 единиц. В предыдущей его модификации было всего 20 ракет П-700 "Гранит".

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