Про це розповіли в російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Для завершення ремонту бракує запчастин.

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Ремонт "Кузнецова" та "Нахимова" не можуть завершити

Заступник генерального директора АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація" з військового кораблебудування владімір корольов розповів, що передачу вмф росії авіаносця "Адмирал Кузнецов" та крейсера "Адмирал Нахимов" можуть затримати.

У зв'язку із затримками постачання обладнання підприємствами кооперації існує можливість зсуву термінів передачі флоту "Адмирала Кузнецова" на 2024 рік. Це ж стосується і крейсера "Адмирал Нахимов",

– заявив посадовець.

За його словами, компанія, звичайно ж, робить все можливе, щоб виконати ремонт у запланований термін, проте ризик затримки таки існує.

Зауважте, що терміни передачі авіаносця та крейсера вже зсунулися двічі. За інформацією Defence Express, модернізація стартувала ще у 2013 році.

Спершу ремонт обіцяли завершити "максимум до кінця 2021 року". Потім терміни посунули ще на 2 роки. Причиною назвали проблеми з підрядниками.

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок модернізації "Адмирал Нахимов" має стати носієм:

гіперзвукових ракет "Циркон",

надзвукових протикорабельних ракет "Онікс",

крилатих ракет "Калібр".

Загальна кількість таких ракет в боєзапасі корабля має становити 70 одиниць. Водночас у попередній його модифікації було лише 20 ракет П-700 "Гранит".

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