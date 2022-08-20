Про це розповіли в російських ЗМІ, повідомляє 24 канал. Для завершення ремонту бракує запчастин.
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Ремонт "Кузнецова" та "Нахимова" не можуть завершити
Заступник генерального директора АТ "Об'єднана суднобудівна корпорація" з військового кораблебудування владімір корольов розповів, що передачу вмф росії авіаносця "Адмирал Кузнецов" та крейсера "Адмирал Нахимов" можуть затримати.
У зв'язку із затримками постачання обладнання підприємствами кооперації існує можливість зсуву термінів передачі флоту "Адмирала Кузнецова" на 2024 рік. Це ж стосується і крейсера "Адмирал Нахимов",
– заявив посадовець.
За його словами, компанія, звичайно ж, робить все можливе, щоб виконати ремонт у запланований термін, проте ризик затримки таки існує.
Зауважте, що терміни передачі авіаносця та крейсера вже зсунулися двічі. За інформацією Defence Express, модернізація стартувала ще у 2013 році.
Спершу ремонт обіцяли завершити "максимум до кінця 2021 року". Потім терміни посунули ще на 2 роки. Причиною назвали проблеми з підрядниками.
За інформацією російських ЗМІ, внаслідок модернізації "Адмирал Нахимов" має стати носієм:
- гіперзвукових ракет "Циркон",
- надзвукових протикорабельних ракет "Онікс",
- крилатих ракет "Калібр".
Загальна кількість таких ракет в боєзапасі корабля має становити 70 одиниць. Водночас у попередній його модифікації було лише 20 ракет П-700 "Гранит".
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