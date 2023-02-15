Российские корабли с ядеркой: ветеран ВМС объяснил, насколько это серьёзно

Россия вывела в море корабли с тактическим ядерным оружием. Об этом сообщает разведка Норвегии. Россияне это сделали впервые со времен "холодной войны". Основную часть ядерного потенциала оккупанты разместили на подводных лодках и кораблях Северного флота. Но это не чрезвычайное событие.

Так в комментарии 24 Каналу заявил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах и военный эксперт Андрей Рыженко. Он считает, что россияне, возможно, намеренно хотят показать свою какую-то решительность. Мол, у них что-то там "осталось", и они это демонстрируют.

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"Это, в принципе, серьёзное такое событие. Это давление на военно-политическое руководство стран НАТО. Я хочу сказать, что любой корабль от ракетного катера и выше, построенный как в советское время, так и сейчас в Российской Федерации, они способны нести ядерное оружие", – сказал Рыженко.

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Где может быть ядерное оружие

Военный эксперт отметил, что ядерное оружие может быть в крылатых ракетах, в торпедах, в противолодочных зарядах и в бомбах, сбрасываемых с вертолетов.

"В советское время, где-то 25% запасов этих торпед, ракет и бомб были в ядерном боезапасе. Были на Северном флоте и на Черном, Тихоокеанском… везде. Потом, когда пошло вот такое определенное "потепление", начался экономический кризис, этот запас убирали ", – рассказал бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины.

С другой стороны, он считает, что в бряцании Россией ядерным оружием – ничего удивительного нет, ведь российские подлодки с баллистическими ракетами всегда были на дежурстве.

"Даже в те годы, когда был большой кризис в Российской Федерации, конечно, было гораздо меньше, но эти вот и подводные лодки, и комплексы, которые были на берегу с баллистическими системами, как подвижные, так и стационарные, имеют ракеты, где постоянно были ядерные боеприпасы", – сказал Рыженко.

Сможет ли Россия воевать с НАТО

Ветеран ВМС убежден, что Россия не заинтересована воевать с НАТО.

"Они якобы говорят своему населению, что они воюют с НАТО, но они четко понимают, с кем они воюют. Точно не с НАТО", – сказал он.

Военный эксперт отметил, что если бы НАТО присоединялось своей современной техникой, то игра была бы очень не в пользу России. И Россия это знает, ведь у нее есть полные операционные расчеты, показывающие, что они проиграют Североатлантическому альянсу.

"Один к десяти, как минимум, – это в военном плане, а в экономическом плане – они проиграют один к двадцати. Я имею в виду военные бюджеты стран НАТО и России", – подчеркнул ветеран ВМС.

Андрей Рыженко убежден, что следует обратить внимание на то, что вся более-менее современная система российского авиационного и ракетного вооружения базируется на запчастях из стран НАТО. И на технологиях, которые были там скопированы. Военный эксперт считает, что действия России – это сигнал перед очередной встречей в формате "Рамштайн".

Последствия для России

Россия четко осознает, что до политического руководства были доведены последствия, вероятного даже тактического ядерного удара по Украине. Было сказано, что это совершенно недопустимо, считает военный эксперт.

То, что технологически ядерное оружие превышает то, что есть у россиян, они тоже знают об этом. Поэтому я думаю, что это основная составляющая – влияние на психологию, на мозги и демонстрация какой-то силы. Хотя в реале практически ничего с этим не удается,

– подытожил экс-замначальника штаба ВМС Украины.

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