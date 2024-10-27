"Это лишь блеклая тень того, что было раньше": какие суда Россия держит в бухте Севастополя

Агенты "Атеш" в течение недели проводили разведку стоянок военных кораблей в Севастополе. Они проанализировали, какие силы сейчас есть у Черноморского флота России в Севастополе и в Крыму в целом.

Так, партизаны зафиксировали последние российские военные суда в Стрелецкой бухте Севастополя. Об этом сообщили в телеграм-канале движения "Атеш" и показали соответствующие кадры.

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Какие суда находятся в бухте Севастополя

В Стрелецкой бухте агенты зафиксировали 3 боевых катера, буксир "СБ-36" и спасательный корабль "Шахтер". Все суда активно используют оккупанты в военных целях. Однако это лишь блеклая тень того флота, который базировался здесь до начала активных и результативных ударов Сил обороны Украины,

– говорится в сообщении.

По словам партизан, собранная информация является очень большой ценностью для украинской армии. Она будет использована для уничтожения остатков оккупационного флота.

Российские корабли в Стрелецкой бухте / Фото "Атеш"

К слову, недавно в России признали, что передислоцировали свой Черноморский флот из аннексированного Крыма. Это произошло из-за угрозы со стороны украинских дронов. Других подробностей передислокации Черноморского флота оккупант не привел.