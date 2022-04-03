Российские корабли потеряли возможность дозаправки в Средиземном море, – СМИ

По информации СМИ, в крупных европейских центрах в Средиземном море отказываются заправлять суда под российским флагом. Речь прежде всего о портах Испании и Мальты.

Таким образом, логистика перевозок грузов значительно усложнилась. Без дозаправки пройти по всему маршруту судам будет очень тяжело.

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Проблема возникнет у нефтяных танкеров

Самая большая проблема возникнет у российских нефтяных танкеров, которые направляются из портов Балтии. Танкерам придется пройти много лишних миль, чтобы дозаправиться в других странах.

Еще одна проблема – это необходимость оплачивать обслуживание судов в долларах. В результате санкций, введенных против России, нет возможности произвести оплату из-за ограничений с банками.

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Таким образом, компании даже опережают санкции, когда отказываются сотрудничать с российскими компаниями еще до того, как соответствующие карательные ограничения были назначены.