Российские корабли потеряли возможность дозаправки в Средиземном море, – СМИ
Источник:Reuters
По информации СМИ, в крупных европейских центрах в Средиземном море отказываются заправлять суда под российским флагом. Речь прежде всего о портах Испании и Мальты.
Таким образом, логистика перевозок грузов значительно усложнилась. Без дозаправки пройти по всему маршруту судам будет очень тяжело.
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Проблема возникнет у нефтяных танкеров
Самая большая проблема возникнет у российских нефтяных танкеров, которые направляются из портов Балтии. Танкерам придется пройти много лишних миль, чтобы дозаправиться в других странах.
Еще одна проблема – это необходимость оплачивать обслуживание судов в долларах. В результате санкций, введенных против России, нет возможности произвести оплату из-за ограничений с банками.Обратите внимание! Таким образом, компании даже опережают санкции, когда отказываются сотрудничать с российскими компаниями еще до того, как соответствующие карательные ограничения были назначены.
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