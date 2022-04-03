Таким чином логістика перевезень вантажів значно ускладнилась. Без дозаправки пройти за усім маршрутом суднам буде дуже важко.

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Проблема виникне у нафтових танкерів

Найбільша проблема виникне у російських нафтових танкерів, які прямують з портів Балтії. Танкерам доведеться пройти багато зайвих миль, аби дозаправитись в інших країнах.



Ще одна проблема – це необхідність оплачувати обслуговування суден у доларах. Через санкції, які введені проти Росії, немає можливості провести оплату через обмеження з банками.

Зверніть увагу! У такий спосіб компанії навіть випереджують санкції, коли відмовляються співпрацювати з російськими компаніями ще до того, як відповідні каральні обмеження були призначені.

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