Таким чином логістика перевезень вантажів значно ускладнилась. Без дозаправки пройти за усім маршрутом суднам буде дуже важко.
До теми Енергетика годує Кремль, – євродепутат закликав Захід зупинити Путіна
Проблема виникне у нафтових танкерів
Найбільша проблема виникне у російських нафтових танкерів, які прямують з портів Балтії. Танкерам доведеться пройти багато зайвих миль, аби дозаправитись в інших країнах.
Ще одна проблема – це необхідність оплачувати обслуговування суден у доларах. Через санкції, які введені проти Росії, немає можливості провести оплату через обмеження з банками.
Тим часом ЄС може укласти з Україною унікальну угоду: дізнайтесь більше