Украина ранее утопила флагман Черноморского флота крейсер "Москва". После этого россияне осознали свою ошибку. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.

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Почему российские корабли до сих пор не атаковали

В Министерстве обороны Украины официально заявили, что Кремль превратил Черное море в зону опасности для русских суден. В частности, для тех, которые следуют в акватории Черного моря в направлении морских портов России и украинских морских портов.

Ранее российские корабли не атаковали по одной причине.

Они не входят в зону поражения. У нас есть два противокорабельных комплекса: "Гарпун" и "Нептун". Они наземного базирования. Дальность у них до 200 километров. После потопления "Москвы" россияне не заходят в зону достижения наших комплексов,

– объяснил Олег Жданов.

Добраться до них нет возможности. Ведь у Украины, к сожалению, нет воздушных ракет противокорабельного класса. Авиация не может выйти в акваторию Черного моря.

Кроме того, помешали бы российская авиация и системы ПВО.

"Российская эскадра постоянно держится в тени своих средств ПВО, которые находятся в украинском Крыму и на материковой части России", – отметил военный эксперт.

Олег Жданов объяснил, почему Украина не поражает российские корабли: смотреть видео

Почему нельзя нанести удары дронами

Вместо этого использовать беспилотники может быть неэффективно. Ведь достать дронами российских кораблей достаточно сложно. Такую операцию нужно очень хорошо спланировать и организовать.

Нужно сделать дроны. Дроны делаются "из колес" – сколько сделать дронов, подготовили операцию и провели,

– заметил Жданов.

Напомним, что в мае российский разведывательный корабль "Иван Хурс" атаковали тремя дронами. Из них угодил только один. Один беспилотник уничтожили, а что было с другим – точно неизвестно.

А вот повторить апрельскую атаку на Севастопольской бухте уже не удастся. После последнего случая россияне установили там железную сетку, бухта хорошо охраняется. Однако следует отметить, что в последнее время в Севастополе все чаще звучит воздушная тревога. А наивные россияне по-прежнему хотят и ездят в Крым, не понимая, что он в ближайшее время фактически станет линией фронта.

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