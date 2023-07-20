Україна раніше потопила флагман Чорноморського флоту крейсер "Москва". Після цього росіяни усвідомили свою помилку. Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 Канал.

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Чому російські кораблі досі не атакували

У Міністерстві оборони Україні офіційно заявили, що Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки для російських суден. Зокрема для тих, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів.

Раніше російські кораблі не атакували з однієї причини.

Вони не заходять в зону ураження. В нас є два протикорабельні комплекси: "Гарпун" та "Нептун". Вони наземного базування. Дальність у них до 200 кілометрів. Після потоплення "Москви" росіяни не заходять в зону досягнення наших комплексів,

– пояснив Олег Жданов.

Добратися до них можливості немає. Адже в України, на жаль, немає повітряних ракет протикорабельного класу. Тож авіація не може вийти в акваторію Чорного моря.

Крім того, стали на заваді б російська авіація та системи ППО.

"Російська ескадра постійно тримається в тіні своїх засобів ППО, які розташовані в українському Криму та на материковій частині Росії", – зазначив військовий експерт.

Олег Жданов пояснив, чому Україна не вражає російські кораблі: дивитись відео

Чому не можна завдати ударів дронами

Натомість використовувати безпілотники може бути неефективно. Адже дістати дронами російських кораблів доволі складно. Таку операцію потрібно було б дуже добре спланувати та організувати.

Потрібно зробити дрони. Дрони робляться "з коліс" – скільки зробити дронів, підготували операцію і провели,

– зауважив Жданов.

Нагадаємо, що в травні російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" атакували трьома дронами. З них влучив лише один. Один безпілотник знищили, а що було з іншим – достеменно невідомо.

А ось повторити квітневу атаку на Севастопольській бухті уже не вдасться. Після останнього випадку росіяни встановили там залізну сітку, бухта добре охороняється. Однак варто зазначити, що останнім часом в Севастополі все частіше лунає повітряна тривога. А наївні росіяни досі хочуть і їздять в Крим, не розуміючи, що він найближчим часом фактично стане лінією фронту.

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