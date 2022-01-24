В частности, говорилось о том, что мессенджеры для онлайн-общения, владельцами которых являются россияне, очень вредят нашему государству. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Могут работать на Россию

По его словам, такие мессенджеры могут способствовать гибридным действиям России и вероятно работать на нее.

Также они могут распространять те нарративы, которые являются очень вредными для нашей экономики,

– обратил внимание Данилов.

Обратите внимание! Одним из наиболее популярных российских мессенджеров среди украинцев является Telegram. Его основателем является Павел Дуров. Он создал также некогда популярную в Украине соцсеть Вконтакте.

Что говорит Данилов о ситуации в Украине