В частности, говорилось о том, что мессенджеры для онлайн-общения, владельцами которых являются россияне, очень вредят нашему государству. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Могут работать на Россию
По его словам, такие мессенджеры могут способствовать гибридным действиям России и вероятно работать на нее.
Также они могут распространять те нарративы, которые являются очень вредными для нашей экономики,
– обратил внимание Данилов.
Что говорит Данилов о ситуации в Украине
- Алексей Данилов заявлял, что не стоит паниковать из-за скопления российских войск вблизи границ Украины. Политик подчеркнул, что ВСУ готовы дать отпор врагу.
- По мнению секретаря СНБО, Россия не может напасть на Украину в ближайшее время. СНБО не видит никаких оснований для полномасштабного вторжения.
- Также политик заявлял, что в СНБО знают фамилии всех представителей "пятой колонны" в Украине. СНБО четко понимает, чем такие люди занимаются.