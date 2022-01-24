Зокрема, мовилося про те, що месенджери для онлайн-спілкування, власниками яких є росіяни, дуже шкодять нашій державі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
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Можуть працювати на Росію
За його словами, такі месенджери можуть сприяти гібридним діям Росії і ймовірно працювати на неї.
Також вони можуть розповсюджувати ті наративи, які є дуже шкідливими для нашої економіки,
– звернув увагу Данілов.
Що каже Данілов про ситуацію в Україні
- Олексій Данілов заявляв, що не варто панікувати через скупчення російських військ поблизу кордонів України. Політик наголосив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові.
- На думку секретаря РНБО, Росія не може напасти на Україну найближчим часом. РНБО не бачить жодних підстав для повномасштабного вторгнення.
- Також політик заявляв, що в РНБО знають прізвища всіх представників "п'ятої колони" в Україні. РНБО чітко розуміє, чим такі люди займаються.