Зокрема, мовилося про те, що месенджери для онлайн-спілкування, власниками яких є росіяни, дуже шкодять нашій державі. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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Можуть працювати на Росію

За його словами, такі месенджери можуть сприяти гібридним діям Росії і ймовірно працювати на неї.

Також вони можуть розповсюджувати ті наративи, які є дуже шкідливими для нашої економіки,

– звернув увагу Данілов.

Зверніть увагу! Одним із найбільш популярних російських месенджерів серед українців є Telegram. Його засновником є Павло Дуров. Він створив також колись популярну в Україні соцмережу Вконтакте.

Що каже Данілов про ситуацію в Україні