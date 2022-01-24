Данілова запитали, чи знає українська розвідка те, що Путін хоче встановити проросійський режим в Україні на чолі з Євгенієм Мураєвим. Такі висновки раніше оприлюднила британська розвідка. Данілов відповів, що ця інформація не є сенсацією.

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Це може бути сенсацією для тих людей, які не обізнані з тим, що відбувається в нашій країні. Ми цілком обізнані, хто такий Мураєв, інші представники Росії, яких не називає англійська розвідка. Чітко усвідомлюємо прізвища, імена, по батькові цих людей,

– сказав Данілов.

За його словами, РНБО розуміє, що таке п'ята колона і чим вона займається. Саме тому й превентивно приймали рішення, забороняли мовлення трьох телеканалів, які були засобами російської пропаганди в Україні.

Зверніть увагу! Євгеній Мураєв – проросійський український політик, народний депутат України від Опозиційного блоку. Власник проросійського пропагандистського телеканалу "НАШ".

Заяви розвідки Великої Британії

У МЗС Великої Британії заявляли, що у Кремля є план поставити в Україні проросійське керівництво. При цьому британці навіть називали ім’я "кандидата", якого росіяни хочуть поставити на чолі України. Мовиться про проросійського екснардепа та власника телеканалу "НАШ" Євгенія Мураєва.

Водночас проросійський політик заявляв, що інформація про плани Росії привести його до влади в Україні, – начебто нісенітниця. Одіозний Мураєв наголошував: російська сторона має іншого кандидата.

В Офісі Президента також прокоментували дані британського МЗС щодо планів Кремля змінити владу в Україні. Там переконували, що нічого нового не почули.

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