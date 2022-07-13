Тоже можете подорваться на российской мине, – Братчук пригрозил оккупантам, которые воруют зерно

В начале марта оккупанты разместили в Черном море около 400 мин, чтобы заблокировать судоходство со стороны Украины. Впрочем, россияне не подумали, что они тоже подвергают собственные корабли опасности.

Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, российские мины одинаково опасны для всех кораблей в Черном море.

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Он обратился к тем оккупантам, которые на судах без опознавательных знаков пытаются продать украинское зерно в частных бортах вблизи Босфора. Вполне реально, что они могут взорваться на собственных минах.

Братчук предупредил, что российские мины вполне "неожиданно" могут появиться где-то возле Керчи, где взорвут корабли с ворованным зерном.

Россияне разбросали около 400 мин в Черном море в начале марта. Той глупой мине действительно безразлично, на корабле воровано украинское зерно или что-то другое. Поэтому хотел бы предупредить воров, что они также могут подрываться где-то в районе Керчи на российских минах, – отметил Братчук.

Судоходство понемногу восстанавливается

По словам Братчука, благодаря освобождению острова Змеиный удалось восстановить судоходство по каналу "Дунай – Черное море". По этому пути уже начали экспортировать агропродукцию.

Представитель Одесской ОВА признает, что, конечно, путь не полностью безопасен из-за агрессии со стороны россии. Однако военные и другие соответствующие службы делают все возможное, чтобы корабли спокойно могли здесь проходить.

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Добавим, Сергей Братчук подчеркнул, что российские оккупанты ежедневно используют авиацию, чтобы запускать ракеты по Одесской области. По всей вероятности, такие удары будут продолжаться и дальше. Таким образом захватчики цинично терроризируют мирное население.