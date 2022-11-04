Испуганные "мобики" из Томской области две недели прячутся в лесу под Луганском

Российские мобилизованные отказываются воевать. "Мобики" из Томской области уже две недели прячутся в лесах Луганщины.

Вернуться в часть они не могут, поскольку им грозит уголовное дело о дезертирстве из-за того, что они скрылись из зоны боевых действий.

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Родственники "мобиков" жалуются на командование ВС России

Об этом рассказала мать одного из мобилизованных. По словам россиянки, ее сын был призван 26 сентября. Ему обещали трехмесячную подготовку в воинской части в Омске, но его и других "мобиков" отвезли в Екатеринбург.

Там им выдали форму, а 29 сентября отправили в пограничную часть в Ростовской области. Через неделю их отправили в Луганскую область. В СМИ отмечают, что в обеих частях призывников называли "мясом".

В Луганской области мобилизованные попали под минометный обстрел, поэтому они отступили. Мать российского захватчика также добавила, что у оккупантов серьезные проблемы с техникой. "Автоматы одни были, но что они с ними против танков пойдут?" , – говорит она.

Российские захватчики отступили в лес. В последний раз они на связь 17 октября. Родственники "мобиков" обратились за помощью в Госдуму. Они попросили "дать мобилизованному нормальное командование" и отправить их на обучение. На что им ответили: "офицеры отказываются работать с дезертирами".

Россияне продолжают получать повестки

28 сентября министр обороны России Сергей Шойгу доложил кремлевскому диктатору Владимиру Путину о завершении так называемой "частичной мобилизации". Якобы набрали необходимое количество – 300 тысяч человек.

Однако россияне продолжают получать повестки. В Кремле готовятся к тому, чтобы снова отправлять мужчин на войну. Российские издания предполагают, что после новогодних праздников в России начнется новая волна мобилизации.

В России уже начали готовиться к массовым протестам. Украинская разведка сообщила, что во Владивостоке местные не удовлетворены "частичной мобилизацией". Также украинские спецслужбы уверяют, что подавляющая часть местного населения не поддерживает вторжение России в Украину и мобилизационные меры на территории края. Причинами являются проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери страны-агрессора в ходе боевых действий.

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