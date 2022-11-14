Путин снова всех обманул: российские мобилизованные массово жалуются на неполучение зарплат
Российское военно-политическое руководство продолжает играть со своим населением в наперстки. Только вот варианты проигрыша для Путина в этой игре не предусмотрены, а ставкой для частично мобилизованных является их жизнь.
Немало россиян молчаливо согласилось с идеей Путина отправить их на войну по двум причинам. Во-первых, они не осознавали, что участие в боевых действиях в Украине действительно будет означать их неизбежную гибель, а во-вторых, почти все "чмобики" верили в то, что государство будет неплохо платить.
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Впрочем, рассказы командования о том, как "тысячи российских воинов принесут России скорую и великую победу", а также обещания достойных выплат оказались полным враньем.
Первые бунты "чмобиков" связаны именно с невыплатой зарплат
- По данным источников 24 канала в спецслужбах, в военкоматах и на точках собрания офицеры постоянно говорили мобилизованным, что проблемы с обеспечением временные, поэтому они должны сами купить себе бронежилеты, шлемы и другое снаряжение. Государство же при этом будто бы должно было компенсировать им все расходы, но несколько позже.
- Конечно, почти каждый из 300 тысяч мобилизованных был вынужден потратить большие деньги на приобретение себе всего необходимого, влезать в кредиты и долги с мыслью о том, что с первой зарплаты сможет со всеми рассчитаться.
- Надеялись на зарплату и родственники мобилизованных. Ведь слова Путина о том, что у "чмобиков" будут такие же права, как и контрактники, все восприняли так, якобы за участие в войне всем будут насчитывать по 200 тысяч рублей, а за время подготовки - от 70 до 120 тысяч.
- Однако у руководства государства-агрессора отношение к выплатам мобилизованным оказалось совсем другим. Чтобы не оформлять отношения между минобороны и мобилизованными, командованию приказали не подписывать с ними никаких контрактов. Мол, если президент сказал, что вы и так контрактники, то зачем нужны какие-нибудь документы.
- Поэтому когда мобилизованные прослужили месяц, на их карточки вдруг либо пришли копеечные зарплаты, либо вообще не перебросили ни копейки. Это и послужило поводом для бунтов на всех точках собрания "чмобиков".
В Казани, Рязани, Орле и Белгороде недовольные отсутствием выплат россияне начали массово отказываться служить и требовали от руководства оплаты заранее. Мол, у них семьи голодают, военкомы выдернули всех с нормальных работ, а государство не выполняет обещаний. Вместо этого командиры объясняли "чмобикам", что в бухгалтерии воинских частей не могут разобраться, кто к какому подразделению приписан, все зарплаты поступят, но после того, как утрясутся бюрократические процедуры.
Не получили выплаты и мобилизованные, которые находятся в зоне боевых действий. Им это также объяснили стандартной банковской ошибкой, но пообещали, что вот в ноябре-декабре система будет работать как следует.
Конечно, на самом деле Россия просто не хочет платить своим рабам-ордынцам, ведь такие же отговорки озвучивали контрактникам и срочникам еще в начале полномасштабного вторжения. При этом до желанного "в следующем месяце", когда зарплата "совершенно точно поступит", доживали лишь единицы.
А поскольку мертвые не выставляют счетов минобороны и командирам, то их зарплаты можно с легкостью либо оставить государству, либо банально украсть.
"Заработанные" деньги получат только единицы
Как показывает практика, российский солдат может действительно претендовать на получение зарплаты лишь в одном случае – если он сможет выжить на войне достаточно долгое время. Средняя продолжительность жизни оккупанта на фронте не превышает нескольких недель, а для мобилизованных эта цифра и вдвое меньше.
Так что зарплату за участие в захватнической войне против Украины смогут получить только самые счастливые среди "чмобиков". Но даже они, скорее всего, не успеют ее потратить. Потому что непосредственно на фронте магазинов нет, а у большинства россиян с передовой выход только один – на тот свет.
Судя по тому, что почти все бунты мобилизованных по невыплате средств были подавлены, Путин сможет играть с ними в такие наперстки. Тем более что схема игры не будет меняться. Одни "чмобики" погибнут, а на их место придут другие, которые не интересовались политикой. Они будут удивляться тому, что государство не оплатило им обещанные деньги и верить обещаниям командования вплоть до своей смерти.