Российские наемники били из минометов по жилым районам Авдеевки: фото последствий

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о перемирии. 1 октября враг обстрелял Авдеевку.

Российские наемники обстреляли жилые районы Авдеевки со своих позиций возле Ясиноватой. Били из минометов калибра 120 миллиметров.

На Донбассе двое военных получили ранения​

Повреждена гражданская инфраструктура

Боевики повредили частные здания на улице Колосовой. К счастью, потерь среди гражданского населения нет. На фото, обнародованных на фейсбук-странице ООС, видно, что в некоторых домах повыбивало стекла. Рядом на земле разбросаны обломки.

Последствия вражеского обстрела Авдеевки / Фото пресс-службы ООС

Украинская сторона СЦКК уже уведомила наблюдателей ОБСЕ обо всех нарушениях режима прекращения огня, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений. В пресс-службе ООС подчеркнули, что действия оккупантов свидетельствуют о нежелании придерживаться договоренностей о перемирии. Боевики наоборот усиливают напряжение и подвергают местных жителей опасности.

Ситуация на Донбассе

Накануне работники Службы безопасности Украины предотвратили диверсии на линии разграничения. На Донетчине и Луганщине они обнаружили 2 тайника пророссийских боевиков с огромным арсеналом и взрывчаткой.

На позиции одной из механизированных бригад из состава Объединенных сил 28 сентября пришел и добровольно сдался в плен боевик. Он был вооружен автоматом. Мужчина пожаловался, что его травили российские кураторы.

Украинская разведка сообщила, что Россия к 2024 году планирует полностью интегрировать оккупированный Донбасс. На это государство-агрессор хочет выделить 900 миллиардов рублей, то есть примерно 330 миллиардов гривен.