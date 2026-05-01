Билет в один конец: как Россия обманом вербует наемников из Африки воевать против Украины

Россия продолжает обманом вербовать наемников из Африки. На войне против Украины ликвидировали еще одного гражданина Нигерии.

Об этом рассказали в ГУР.

Смотрите также Большая российская афера: Украина запустила сайт для разоблачения вербовки иностранцев Россией

Что известно о вербовке российских наемников?

Билет в один конец под видом трудоустройства в России выдали уже сотням нигерийцев.

Последний из ликвидированных – Айебусива Олабоде Виктор 1992 года рождения. Этот завербованный погиб на Харьковщине вблизи населенного пункта Графское.

Его история - не исключение, а последовательная практика российских вербовщиков: обещания работы, вылет в Россию, отобранные документы, принудительный контракт и фронт,

– отметили в ГУР.

Он подписал контракт в конце февраля 2026 года.

Перед этим, 12 февраля, ГУР сообщало о двух других нигерийских граждан – Хамзата Казина Калаволе и Мбаху Стивена Удоку, которые тоже были ликвидированы в Украине.

А 15 февраля МИД Нигерии официально выразил серьезную обеспокоенность относительно случаев незаконной вербовки своих граждан. Страна требовала прекратить это, но Россия продолжила публично врать и пренебрегать требованиями.

Так, российский посол в Нигерии цинично отрицал причастность Кремля к незаконной вербовке. Но он не согласовал эту ложь с московской пропагандой, которая рассказывала о схеме вербовки людей для войны против Украины.

Как работает схема вербовки?

Сами же пропагандисты рассказывали, что жителей африканских стран обманом заманивают в Россию через объявления о работе, которые распространяются в Facebook и WhatsApp. Им оформляют визу, покупают билет в один конец и обещают трудоустройство. В России у них забирают документы якобы для оформления документов и поселяют.

Впоследствии иностранцу сообщают, что никакой вакансии не существует, виза аннулирована, а денег на возвращение домой у них нет. Ему дают "выбор": или депортация с долгами, заключение, или контракт с российской армией. Часто на пути становится языковой барьер – завербованные даже не понимают, что от них требуют.

Сейчас известно, что минимум 215 нигерийцев подписали контракт с МО России. Из них по меньшей мере 25 уже ликвидированы или считаются пропавшими без вести. Количество нигерийских наемников продолжает расти.

В ГУР напомнили: единственная реальная возможность выжить на преступной войне против Украины как для иностранных наемников, так и для россиян – добровольная сдача в плен. Осуществить это можно в рамках проекта "Хочу жить", написав в безопасный чат-бот в Telegram.

К слову, в 2025 году редакция 24 Канала с помощью источников в разведке проанализировала российскую программу релокации Alabuga Start для девушек в возрасте 18 – 22 года из стран Африки, Азии и Латинской Америки.

Их россияне забирают в настоящее рабство. Под видом международного обучения и выгодной работы иностранок привлекают к сборке иранских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Команде 24 Канала также удалось пообщаться с бывшей участницей этой программы. Она рассказала, что самостоятельно ничего не искала – представители страны-террористки сами вышли на нее.