Российские наемники обстреляли село на Донбассе: разрушены 2 дома – фото
Оккупанты обстреляли дачные здания в поселке Каменка, что на Донбассе. В результате разрыва снарядов почти полностью разрушены 2 дома.
В одному зруйновано дах, в іншому – зовнішню стіну та покрівлю, повідомляє пресслужба ООС.
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Ворог вів обстріл з артилерійських систем калібру 122 міліметрів. На щастя, серед мирних мешканців ніхто не постраждав.
Ворог обстріляв дачі на Донбасі / Фото пресслужби ООС
Наслідки обстрілів на Донбасі / Фото пресслужби ООС
Уламки снаряду після розриву / Фото пресслужби ООС
"Окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров'я цивільного населення", – підкреслили у повідомленні. Та наголосили, що так ворог знову підтвердив відкрите ігнорування мінських домовленостей та міжнародного права.
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Раніше безпілотник ОБСЄ зафіксував, як ворог розміщує важку військову техніку прямо у житлових кварталах кількох населених пунктів на Донбасі.