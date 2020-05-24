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Російські найманці обстріляли село на Донбасі: зруйновані 2 будинки – фото

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Обстріли на Донбасі
Обстріли на Донбасі / Колаж 24 каналу

Окупанти обстріляли дачні будівлі в селищі Кам'янка, що на Донбасі. Внаслідок розриву снарядів майже вщент зруйновані 2 будинки.

В одному зруйновано дах, в іншому – зовнішню стіну та покрівлю, повідомляє пресслужба ООС.

Зверніть увагу Російським окупантам дали гідну відсіч на Донбасі: потужне відео удару

Ворог вів обстріл з артилерійських систем калібру 122 міліметрів. На щастя, серед мирних мешканців ніхто не постраждав.

Обстріли на Донабсі

Ворог обстріляв дачі на Донбасі / Фото пресслужби ООС

Обстріли на Донбасі

Наслідки обстрілів на Донбасі / Фото пресслужби ООС

Обстріли на Донбасі

Уламки снаряду після розриву / Фото пресслужби ООС

"Окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров'я цивільного населення", – підкреслили у повідомленні. Та наголосили, що так ворог знову підтвердив відкрите ігнорування мінських домовленостей та міжнародного права.

Зверніть увагу! Лише за 2020 рік Україна на Донбасі втратила 52 героїв-захисників. З їхніми іменами та історіями можна ознайомитися за посиланням.

Раніше безпілотник ОБСЄ зафіксував, як ворог розміщує важку військову техніку прямо у житлових кварталах кількох населених пунктів на Донбасі.

Автор: Ірина Буртик
Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України
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