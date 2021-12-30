Российские наемники ранили на Донбассе украинского защитника

В течение 29 декабря боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских атак один украинский военный получил ранения.

В штабе Операции объединенных сил отметили, что вооруженные формирования России продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

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Оккупанты ранили украинского бойца

В течение 29 декабря российские наемники 4 раза срывали "тишину". В результате действий врага один военный получил ранения. Воин находится в больнице, состояние его здоровья – средней тяжести.

Где и из какого оружия били боевики

Вблизи Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов.

В сторону Трехизбенки оккупанты открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Новоселовки противник бил из автоматических и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.

В окрестностях Золотого-4 боевики открывали огонь из стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате противник прекратил обстрелы.

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В течение 27 декабря оккупанты 10 раз нарушали режим прекращения огня, один раз применили запрещенное Минскими договоренностями оружие. В результате двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения . Воины находятся в лечебных учреждениях. Состояние их здоровья – тяжелое.



Отрывок из сообщения штаба ООС:

За прошедшие сутки, 29 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.