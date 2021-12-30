У штабі Операції об'єднаних сил зазначили, що збройні формування Росії продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

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Окупанти поранили українського бійця

Протягом 29 грудня російські найманці 4 рази зривали "тишу". Внаслідок дій ворога один військовий отримав поранення. Воїн перебуває в лікарні, стан його здоров'я – середньої важкості.

Де та з якої зброї гатили бойовики

Поблизу Новолуганського ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У сторону Трьохізбенки окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Новоселівки противник гатив з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.

На околицях Золотого-4 бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. У результаті противник припинив обстріли.

Зверніть увагу! Протягом 27 грудня окупанти 10 разів порушували режим припинення вогню, одного разу застосували заборонену мінськими домовленостями зброю. У результаті двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров'я – важкий.

Раніше – бойовики поранили двох українських військових: дивіться відео

Уривок з допису штабу ООС:

Упродовж минулої доби, 29 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.