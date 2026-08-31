Много реактивных "Шахедов": военный аналитик рассказал о новой тактике российских обстрелов

Россия начала более активно обстреливать Украину именно реактивными "Шахедами". Из-за высокой скорости их довольно сложно сбить имеющимися средствами, но это возможно.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, так враг затягивает воздушные тревоги на длительное время. Силы обороны ищут эффективное решение, как противодействовать этим беспилотникам.

Летают не только реактивные дроны

Как подчеркнул Тимочко, враг не отказался от запуска обычных "Шахедов". Параллельно с ними россияне применяют значительное количество дронов-приманок без боевой части, чтобы перегрузить противовоздушную оборону.

Более дешевую версию предыдущих поколений "Шахедов" также могут использовать в качестве приманки. Это повысит эффективность реактивных дронов. Тут многоступенчатый процесс. И он требует такого же подхода к противодействию,

– сказал Тимочко.

Как изменились российские обстрелы: смотрите видео 24 Канала

Важно найти эффективные средства для сбивания реактивных "Шахедов" именно накануне зимы. Понятно, что тогда враг будет целенаправленно атаковать именно энергетическую инфраструктуру.

Добавим, что министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что уже имеется 4 различных перехватчика, способных противостоять реактивным дронам. Они прошли полевые испытания.