Существует системная угроза для экономики: Россия атакует цифровую инфраструктуру Украины, – FT

Россия усилила удары по гражданской инфраструктуре украинских городов. В среду, 23 сентября, страна-агрессор совершила атаку на конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве и объект "Киевстар".

Эти обстрелы являются частью более широкой кампании Москвы, направленной против украинской цифровой инфраструктуры. Об этом пишет Financial Times.

Что известно о намерениях Кремля?

Издание отмечает, что жители Киева и области в течение двух дней испытывали проблемы с интернетом после российских ударов. Эти обстрелы вызывают опасения относительно доступа к банковским и другим онлайн-услугам.

Россия усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационным объектам. Страна-агрессор стремится подорвать цифровую экономику Украины. По данным Министерства цифровой трансформации, около 100 тысяч домохозяйств в Киеве и области испытывали временные перебои с доступом к интернету.

Россия атаковала большие украинские центры обработки данных, пытаясь нарушить поток информации,

– заявил глава МИД Андрей Сибига.

Украинские чиновники и представители бизнеса предупреждают, что Кремль может попытаться вызвать более масштабные сбои в работе цифровой инфраструктуры. Это может повлиять на банки, системы онлайн-платежей, бизнес, государственные сервисы и военные структуры.

Российские обстрелы повлияли на работу интернет-провайдеров и хостинг-компаний:

Pavutyna;

Etherlink;

Crazy Network;

Utels;

Cityhost;

MiroHost.

Россия с начала войны наносила удары по объектам инфраструктуры связи, однако последние атаки являются признаками целенаправленной эскалации. В четверг Минобороны страны-агрессора заявило, что нанесло удары по телекоммуникационным центрам "Киевстара" и КВЦ "Паркового", утверждая, что якобы эти объекты связаны с ВСУ.

Обстрелы также лишили гражданское население доступа к мобильным оповещениям о российских атаках.

Оперативные оповещения об угрозах ракетных ударов и атак беспилотников крайне важны – они спасают жизни. Это критически важная гражданская инфраструктура, что обеспечивает людям доступ к информации, способной спасти жизнь. Это не военная цель. Она необходима для поддержания повседневной жизни,

– подчеркнул Сибига.

Что известно об угрозе российских ударов?

Государственная комиссия Украины в сфере связи сообщала о временных перебоях в работе сетей. Аварийные бригады сумели восстановить часть поврежденной инфраструктуры.

Financial Times отмечает, что атаки на центры обработки данных могут вызвать более серьезные сбои, чем удары по отдельным сетям связи.

Эти объекты обеспечивают вычислительные мощности и инфраструктуру хранения данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов, а значит, повреждение одного такого центра может одновременно затронуть огромное количество пользователей,

– пишут в издании.

Андрей Сибига заявил, что Россия не достигает своих целей на фронте. Из-за этого Кремль пытается терроризировать гражданское население и расшатать ситуацию внутри страны. Глава МИД призвал усилить санкционное давление на Москву и предоставить Киеву больше ракет-перехватчиков.

Такие атаки не должны стать новой нормой,

– подчеркнул Сибига.

Что FT пишет об инциденте в Польше?

Отметим, что в среду, 23 сентября, в Польше произошел пожар на наземной станции Starlink недалеко от Варшавы, оператором которой является государственная телекоммуникационная группа Exatel. Объект обеспечивает доступом в Интернет Восточную Европу, в частности Украину. Варшава заявляла, что рассматривает вероятность умышленного поджога.

Это элемент гибридной войны и диверсионной войны. Многие признаки указывают на то, что такие действия вписываются в российскую доктрину нападения, хотя утверждать это с уверенностью сегодня нельзя,

– заявил министр по делам цифровых технологий Польши Кшиштоф Гавковский.

Кремль не прокомментировал пожар. Financial Times называет инцидент частью кампании Москвы.