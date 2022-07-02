Оккупанты боятся сопротивления на Херсонщине: "руководство" передвигается с большим количеством охраны

Российские оккупанты не слишком уверенно чувствуют себя в Херсонской области. Там достаточно мощное влияние партизанского движения, которое доставляет захватчикам немало хлопот.

В Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под российской оккупацией, уже неоднократно были зафиксированы покушения как на оккупантов, так и предателей, перешедших на сторону врага.

Читайте также Убьют либо партизаны, либо свои: на коллаборантов из Херсона охотятся все

Дошло до того, что российские оккупанты и их приспешники теперь вынуждены передвигаться по Херсонской области с большим количеством охраны, в бронированных машинах и бронежилетах. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Там отмечают, что местные жители продолжают оказывать тотальное сопротивление.

Эти данные подтверждают и в американской разведке. Там отметили, что у России нет достаточно ресурсов, чтобы контролировать регион, который захватила. Ведь немало войск пришлось перебросить в Луганскую и Донецкую области, где продолжаются ожесточенные бои. Следовательно, для украинских партизан возникло так называемое "окно возможностей", которым они активно пользуются.

"Привет" для коллаборантов

Каждый день в Херсоне появляется все больше листовок, на которых "передают привет" коллаборантам. А за их голову объявляют вознаграждение. Например, в Херсоне взорвали автомобиль коллаборанта Дмитрия Савлученко. Он погиб на месте. Также украинские партизаны в городе взорвали автомобиль начальника исправительной колонии №90 Соболева, который перешел на сторону оккупантов в начале полномасштабного вторжения.

Подробнее Подрывают авто и "сливают" адреса: партизаны в Херсонской области ежедневно передают "привет" россиянам

Также в Херсонской области взорвали автомобиль коллаборанта Алексея Ковалева. Это бывший народный депутат и предатель Украины.

Оккупанты думают о побеге в Крым

Дошло до того, что сбежать с оккупированной Херсонщины пытаются не только коллаборанты, но и российские захватчики. Все из-за наступления украинской армии. При этом бегут они в Крым через Арабатскую стрелку.

Смотрите больше деталей о подрывах авто предателей в Херсоне