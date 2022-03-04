Российские оккупанты цинично обстреляли село в Киевской области: жуткие фото
Источник:Оперативный ВСУ
Российские захватчики продолжают цинично обстреливать дома обычных людей. Последствия печально известной "помощи" можно увидеть в селе в Киевской области.
Россияне в очередной раз атаковали гражданские объекты.
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Новые преступления агрессора
Оккупанты обстреляли дома в селе Гатное, Фастовский район, Киевская область.
Последствия русского мира еще будем разгребать долго,
– говорится в сообщении.