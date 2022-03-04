Российские оккупанты цинично обстреляли село в Киевской области: жуткие фото

4 марта 2022 , 03:29
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Оперативный ВСУ

Российские захватчики продолжают цинично обстреливать дома обычных людей. Последствия печально известной "помощи" можно увидеть в селе в Киевской области.

Россияне в очередной раз атаковали гражданские объекты.

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Новые преступления агрессора

Оккупанты обстреляли дома в селе Гатное, Фастовский район, Киевская область.

Последствия русского мира еще будем разгребать долго,
– говорится в сообщении.

Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода

Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода

Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода

Оккупанты обстреляли село на Киевщине / Фото Радио Свобода

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Автор: Віта Свірневська