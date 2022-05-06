Российские оккупанты до 9 мая планируют добить "Азов", – Арестович

Россияне активно готовятся к празднованию Дня победы. Они делают все возможное, чтобы приурочить к событию какую-то "победу" в войне с Украиной.

4 мая российские оккупанты начали большой штурм "Азовстали". Враг сумел прорваться на территорию предприятия и производит мощные обстрелы завода.

Читайте также Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине, – генерал США МакКонвилл

Планы врага по "Азовстали"

Как сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, сейчас можно наблюдать за выполнением одной из главных задач, которую враг себе поставил до 9 мая.

То, что я вижу сейчас четко – это желание россиян добить "Азов". Вот такой подарок Путину они хотят преподнести,

– сказал Арестович.

Он добавил, что российские оккупанты активно штурмуют "Азовсталь" уже третьи сутки, горячие бои продолжаются уже на территории предприятия, куда врагу удалось прорваться.

Также он отметил, что по информации от самого "Азова", враг бросает очень большие силы на то, чтобы взять Мариуполь под свой полный контроль.

Защита Мариуполя: последние новости

Героические бойцы "Азова" и других подразделений продолжают удерживать оборону. Силы врага преобладают в разы, больше двух месяцев город находится в полной блокаде, а наши защитники живут в бесчеловечных условиях. И даже несмотря на это им удается совершать подвиг, о котором узнал весь мир.

Бои идут на территории "Азовстали". Раздавалась информация о том, что врага удалось выбить за территорию предприятия, но, к сожалению, она не соответствовала действительности. Защитники Мариуполя демонстрируют просто безумное мужество и держат круговую оборону, не давая врагу одержать победу.

На 6 мая запланирована третья эвакуация людей из Мариуполя и "Азовстали" в частности. Как ранее подчеркивала Ирина Верещук, Украина делает все возможное, чтобы спасти и наших героических военных, нам ведь не нужны погибшие герои. Также сообщалось, что на территории "Азовстали" есть раненые бойцы, которым срочно необходима помощь.

Смотрите видео по теме – штурм "Азовстали" продолжается