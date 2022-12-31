Ким сообщил о запуске оккупантами ракет

Российские оккупанты хотят испортить Новый год в Украине. 31 декабря они выпустили несколько ракет по нашей стране.

Если в вашей области раздается воздушная тревога – пройдите в укрытие. Позаботьтесь о своей жизни и своих близких.

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Есть пуски ракет

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что по состоянию на 12:20 в Украине зафиксированы пуски ракет российскими оккупантами:

Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет,

– написал Ким.

На данный момент воздушная тревога звучит только в Одесской и Николаевской областях. По состоянию на 12:35 тревога начала распространяться по Украине.

Позже Ким сообщил, что первая ракета уже в воздушном пространстве Украины.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий предупредил, что первые ракеты уже на подлете к их области. Поэтому следует пройти в укрытие.

Россия еще может нанести удар

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что, вероятно, оккупанты еще раз попытаются сделать так, чтобы украинцы встречали Новый год в темноте.

"Возможно, оккупанты планируют очередными ударами по нашим городам заставить нас страдать. Но что бы ни планировали они, мы знаем о себе одно: мы выстоим", – отметил украинский лидер.