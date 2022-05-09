Российские оккупанты, которых мобилизовали только в апреле, уже попали в плен

Мобилизированные только в апреле российские захватчики уже дают показания в плену. Один из оккупантов только 20 апреля прибыл на украинскую границу, а уже сейчас рассказывает о том, как попал в плен и что обещала ему Россия.

Видео с пленными бойцами полка "БАРС 7" Вооруженных сил России, спецподразделения оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа еще за несколько месяцев до начала войны России против Украины, опубликовала Служба безопасности Украины.

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Российская скрытая мобилизация

По словам одного из пленных, в обязанности входило восстановление так называемых "Л/ДНР" – разборка завалов, упорядочение улиц, переноска и загрузка убитых и раненых, а также дежурство на блокпостах. Оккупант говорит, что Россия обещала за это большие деньги – 200 тысяч рублей (более 85 тысяч гривен – 24 канал).

Обещали работу в тылу, а бросили в самые горячие точки

Другому оккупанту предложили заниматься медицинской работой. Говорит, что всем, кого вызвали в военкомат в тот день, предлагали работу в тылу, а не на фронте.

В то же время, несмотря на обещания, мобилизованных "резервистов" бросили в самые горячие боевые точки, поэтому многие начали писать отказы.

Военные на видео, опубликованном СБУ, говорят, что решили продолжать выполнять приказы. Одному из пленных сказали оставаться в окопах в одном из поселков на Донбассе, а к вечеру пообещали возвращение домой. Но тогда началось сражение, так захватчики и попали в плен.

Оккупанты рассказывают, что их полк был полностью разбит Украинскими Вооруженными Силами 30 апреля в бою под Золотым, Луганской области.

У каждого пленника – своя история, но предназначение одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень радуются, что уцелели,

– сообщили в СБУ.

Пленные рассказывают об обещаниях России: видео СБУ

Добавим, что в России из-за больших потерь живой силы начались проблемы с резервом, поэтому там начали тайно проводить мобилизацию. По данным украинской разведки, в армию набирают так называемых "добровольцев", среди которых есть безработные и бывшие военные, проживающие в государствах, ранее бывших в составе Советского Союза. Таким "добровольцам" тоже предлагают зарплату от 200 тысяч рублей.

Незаконная призывная кампания в Крыму

В оккупированном Крыму продолжается уже 15 незаконная призывная кампания. Россия заставляет украинцев воевать против собственного государства, ведь все мобилизованные преимущественно граждане Украины.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Женевская конвенция запрещает оккупационному государству заставлять лиц, которые оказываются под ее властью, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

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