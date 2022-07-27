Даже детские книги: оккупанты на Харьковщине взялись за литературу

На временно оккупированной территории Харьковщины российские оккупанты и местные фейковые власти заставляют школьные библиотеки делать описание книг.

В частности, такая ситуация в Купянске. Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Она сообщила, что их интересует вся литература, выпущенная после 1991 года. Начиная от учебников и художественной литературы и чуть ли не до раскрасок. Все подлежит не просто описанию, а уничтожению.

По словам Анны Черненко, на Купянщине говорят, что российские оккупанты боятся даже детских книжечек, где только рисунки и 1 – 2 слова на странице. Хотят уничтожить все.

Вместо этого будут привозить литературу по россии. Насыщать пространство, в частности детское и подростковое, русской литературой,

– сообщила Анна Черненко.

"Присоединение" к россии

Корреспондентка отметила, что в Боровской общине фейковый руководитель рассказывает о присоединении к краснодарскому краю. Якобы, Боровщина теперь неотъемлемая часть россии. Кроме того, якобы краснодарский край будет оплачивать из их бюджетов все ремонты, все, что разбито. Однако, конечно, это фейк, ничего не происходит.

Людям, которые как-то там работают – кто по принуждению, кто согласился, им платят пайками плохого качества. О деньгах там вообще речь не идет. Хотя они (российские оккупанты – 24 канал) часто рассказывают о какой-то одноразовой поддержке, те же 10 тысяч рублей. Но люди и этого не видят,

– прокомментировала Анна Черненко.

Сотрудничество с оккупантами

По ее словам, прокуратура сообщила, что в Волчанске два заместителя мэра пошли на сотрудничество с оккупантами. Они это сделали добровольно и даже участвовали в заседаниях с фейковым руководителем Харьковской области.

Агитация

"На временно оккупированную Харьковщину россияне запустили свою молодежь – агитаторов, активистов "единой россии". То есть кроме литературы они пытаются запустить еще своих пропагандистов. Для этого даже открывают центры, разговаривают с подростками, с молодежью, пытаются продвигать свои идеи", – отметила Черненко.

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