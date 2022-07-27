Зокрема така ситуація Купʼянську. Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Важливо Гірше, ніж у фільмах про апокаліпсис: чутлива історія переселенки з Харкова, що втратила бізнес

Вона повідомила, що їх цікавить вся література випущена після 1991 року. Починаючи від підручників й художньої літератури, й ледь не до розмальовок. Все підлягає не просто опису, а знищенню.

За словами Анни Черненко, на Купʼянщині говорять, що російські окупанти бояться навіть дитячих книжечок, де тільки малюнки й 1 – 2 слова на сторінці. Хочуть знищити все.

Натомість будуть привозити літературу з росії. Насичувати простір, зокрема дитячий й підлітковий, російською літературою,

– повідомила Анна Черненко.

"Приєднання" до росії

Кореспондентка зазначила, що в Борівській громаді фейковий керівник розповідає про приєднання до краснодарського краю. Нібито, що Борівщина тепер невідʼємна частина росії. Крім того, нібито краснодарський край буде оплачувати з їх бюджетів всі ремонти, все що розбите. Проте, звісно, це фейк й нічого не відбувається.

Людям, які якось там працюють – хто з примусу, хто погодився, їм платять пайками поганенької якості. Про гроші там взагалі не йдеться. Хоча вони (російські окупанти – 24 канал) часто розповідають про якусь одноразову підтримку, ті ж 10 тисяч рублів. Але люди й цього не бачать,

– прокоментувала Анна Черненко.

Співпраця з окупантами

За її словами, прокуратура повідомила, що у Вовчанську двоє заступників мера пішли на співпрацю з окупантами. Вони це зробили добровільно й навіть брали участь в засіданнях з фейковим керівником Харківської області.

Агітація

"На тимчасово окуповану Харківщину росіяни запустили свою молодь – агітаторів, активістів "єдиної росії". Тобто крім літератури, вони намагаються запустити ще своїх пропагандистів. Для цього навіть відкривають центри, розмовляють з підлітками, з молоддю, намагаються просувати свої ідеї", – зазначила Черненко.

Варто переглянути – Прильоти по Харкову ракетами С-300: дивіться відео

Останні новини з Харкова